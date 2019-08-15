Son Dakika Haberleri: Hırsını alamayınca dolmuşu tekmeledi: O anlar kamerada
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Hırsını alamayınca dolmuşu tekmeledi: O anlar kamerada

1 saat önce

Trabzon'da bugün Kahramanmaraş caddesi Hızırbey mahallesinde trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı.

Trabzon'da bugün Kahramanmaraş caddesi Hızırbey mahallesinde trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay saat 15.00 sıralarında Hızırbey Camisi önünde yaşandı. Dolmuş şoförü ile bir yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için çevredeki vatandaşlar araya girerken, gencin dolmuş şoförüne olan tepkisi bir türlü dinmedi. Vatandaşların araya girmesi ile olay büyümeden önlenirken, kızgın genç dolmuşun hareket etmesinin ardından arkasından koşarak bu kez dolmuşu tekmeledi. Tekrar duran dolmuş şoförü ile genç arasında tartışma devam ederken, vatandaşların araya girmesi ile kızgın genç bölgeden uzaklaştırıldı.
(İHA)
Kahramanmaraş, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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