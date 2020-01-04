Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı - Son Dakika

Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

6 saat önce

KARS'ta mahallelerde hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalandı.

Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı, System.String[]

KARS'ta mahallelerde hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalandı.

İstasyon, Merkez ve Kaleiçi mahallelerinde 16 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında 4 ayrı hırsızlık olayının yaşanması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Olayların geçtiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarındaki 500 saatlik kayıtları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını Y.A.'nın (45) gerçekleştirdiğini belirledi. 2 Ocak günü gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi. Polis, çalınan malzemeleri iş yeri sahiplerine teslim etti.  Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.A., bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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