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Hırsız, apartmanda beğendiği ayakkabıları reyondan seçer gibi çaldı - Son Dakika

Hırsız, apartmanda beğendiği ayakkabıları reyondan seçer gibi çaldı

28.12.2021 17:17

Sarıyer'de bir apartmana giren hırsız beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak çaldı. Şahıs yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Apartman sakinleri ise hırsıza "Tosuncuk" adını koyduklarını söyledi.

Geçtiğimiz Pazar günü Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Dönence sokakta iddiaya göre bir kişi daha önceden tespit ettiği sokak üzerindeki apartmanlara tek tek girerek beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği çantanın içine koyarak kaçtı.

TEK TEK BÜTÜN KATLARI DOLAŞMIŞ

Başka bir gün yine aynı mahallede bulunan başka bir apartmana giren hırsız, ayakkabıları alıp çıkarken kamerayı görünce şoke oldu. Şahsın apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde her kata tek tek çıkarak beğendiği ayakkabıları çantanın içine koyduğu görülüyor.

HIRSIZIN ADINI "TOSUNCUK" KOYMUŞ

Kapısının önündeki ayakkabıların çalındığı fark edip kameraları izleyen Kenan Külünkoğlu, "Olay, pazar günü saat iki sıralarında oldu. Hırsıza tosuncuk adını koydum bu arada. Adam binaya iki sularında giriyor, asansörle beşinci kata buraya çıkıyor. İlk önce buradaki ayakkabılardan beğendiklerini alıyor sonra bütün katları dolaşarak aşağıda üçüncü kattaki dairedeki komşunun ayakkabılarını da alıyor. Buradan çıkıyor. Çıkışta dış kamerayı fark ediyor, yüzünü kapatmaya çalışıyor. Lastikçi Hüseyin Bey'e, selam verip kolay gelsin diyor. Adam bütün mahalleyi dolaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi burası. Dönence sokak olarak geçiyor. Dönence sokak mahalleyi döndüğü için ismi de dönence bir sokak. Hırsız Dönence sokağın girişinden giriyor. Oradaki evlere de uğruyor. Orada da birkaç tane komşunun ayakkabılarını alıp dönüyor. Bu arkadaki numara 1'deki bina da bizim oraya da giriyor. Girişte de amcam markete gidiyormuş. Birbirlerine kolay gelsin İyi günler diyorlar. Amcam marketten geldiğinde bir bakıyor ki ayakkabılar çalınmış ve hatta kiracılarında" dedi.

"MAHALLEMİZE BEKÇİ İSTİYORUZ"

Kenan Külünkoğlu konuşmalarının devamında, "Burada daha önce olaylar oldu. Araba çalındı, bazı evlere girildi. Bizim binada da daha önce bir evimize hırsız girmişti. Bekçilerden yardım istiyoruz. Bekçi kanunu geçti, mahallemize bekçi atandı mı bilmiyorum ama en azından bizim sokağı günde bir iki defa geceleri gezse bir güven kaynağıdır. O nedenle mahallemize bekçi talep ediyoruz.

Apartman sakinlerinden Erkut Ulaş ise, "Pazar günü yurt dışından gelen misafirimiz vardı. Çıkmak istedikleri zaman çocuk kapıyı açıp ayakkabıları yok dedi. Başta şaka yapıyor sandık sonra baktık ki gerçekten yok. Adam üst katlardan başladı merdivenleri tek tek inerek ayakkabılara baktı. Beğendiği ayakkabıları aldı çantasına koyarak götürdü" dedi.

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Cumhuriyet Mahallesi, Sarıyer, Pazar, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, apartmanda beğendiği ayakkabıları reyondan seçer gibi çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsız, apartmanda beğendiği ayakkabıları reyondan seçer gibi çaldı - Son Dakika
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