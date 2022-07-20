Hırsız bayram tatilinde aynı işyerini 3 kez soydu

Burdur'da bir iş yerine dadanan hırsız Kurban Bayramı'nda iki kez soyduğu işyerini bayram sonu bir kez daha soydu. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Burdur Küçük Sanayi Sitesi 2'nci Sokak'ta yaşandı. Traktör tamir atölyesi bulunan Ali Onay'ın işyerine Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 06.23 sıralarında otomobili ile gelen hırsızlık şüphelisi işyerinde bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdü. Aynı kişi bayramın ikinci günü sabah erken saatlerde tekrar aynı iş yerine gelerek yine aynı hurda malzemelerden otomobilinin bagajına yükledikten sonra 17 Temmuz sabahı yine aynısını yaptı. Kurban Bayramı tatilinin ardından 18 Temmuz tarihinde iş yerini açan Ali Onay, malzemelerin eksildiğini görüp çalışanlarına sorduktan sonra güvenlik kameralarını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Onay polise ilgi verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

İşyeri sahibi Ali Onay, hırsızın hurdaları koydukları bölüme aracını yanaştırdığını belirterek "Kendi işyeri gibi bagajına doldurup gidiyor" dedi. Kamera görüntülerini izleyen Onay, "Hırsızlık olduktan sonra emniyeti aradım. Hırsızlık masası ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler gereğini yapıyorlar" diye konuştu - BURDUR