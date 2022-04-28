Hırsız beğenmediği ayakkabıyı diğeriyle değiştirdi - Son Dakika
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Hırsız beğenmediği ayakkabıyı diğeriyle değiştirdi

28.04.2022 09:39
Hırsız beğenmediği ayakkabıyı diğeriyle değiştirdi

Gaziosmanpaşa'da teravih namazı kılındığı sırada camiye giren hırsız, beğenmediği ayakkabıyı değiştirerek camiden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da teravih namazı kılındığı sırada camiye giren hırsız, beğenmediği ayakkabıyı değiştirerek camiden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Gaziosmanpaşa'daki Sarıgöl Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teravih namazının kılındığı sırada camiye giren şüpheli namaz kılıyormuş gibi yaptı. Bir süre sonra ayakkabıların bulunduğu rafa yönelen şüpheli raftaki bir ayakkabıyı montunun altına sokarak yürümeye başladı. Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen şüpheli, geri gelerek ayakkabı rafından kendine başka bir ayakkabı seçti. Şüpheli aldığı ayakkabıyı tekrar montunun altına sokarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çıkış kapısına yakın oturan hırsız bir ayakkabıyı raftan alıyor. Aldığı ayakkabıyı beğenmeyen hırsız başka bir ayakkabıyı montunun altına sokarak camiden uzaklaşıyor.

(Caner Sönmez- Davut Has-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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