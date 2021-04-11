Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki "Sen kimsin" tartışması şaşkına çevirdi - Son Dakika

Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki "Sen kimsin" tartışması şaşkına çevirdi

11.04.2021 12:39

Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.

Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki "Sen kimsin" tartışması şaşkına çevirdi

"Daire kapısını çaldık açan olmadı uyandırmak için buraya indik" bahanesi yok artık dedirtti

Yavuz hırsız ev sahibini bastıramadı. "Sen kimsin" tartışması damga vurdu

BURSA - Bursa'da bir evin kapısını tornavida ile kanırtıp giren sabıkalı hırsız, polis ekipleri gelince apartman boşluğundan kaçmak isterken mahsur kaldı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı olayda şüpheli şahıs bin bir bahane üretse de ev sahibi gelince yalanı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ile ev sahibi arasındaki sen kimsin tartışması ise polisleri bile şaşkına çevirdi.

İddiaya göre, olay dün gece saat 21: 00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana geldi. M.İ.(36)'ye ait olduğu öğrenilen bodrum kattaki dairenin kot farkıyla yolun altında kalan balkonunun kapısını tornavida ile kanırtıp giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler evi dakikalar içerisinde talan etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüphelilerin bir kısmı kaçarken daha önce bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilen K.B.elindeki çanta ile apartman boşluğundan kaçmak isterken mahsur kaldı. Evin etrafını kuşatan polis ekipleri şüpheliden dairenin kapısını açmasını istedi. Kendisinin daire ile bir alakasının olmadığını iddia eden K.B. bin bir türlü bahane uydurdu. Evin kapısını çaldıklarını söyleyen hırsız "Açan olmayınca uyuyor mu diye buraya indik buradan camı çalacaktık siz geldiniz" dedi. Şüpheli kapıyı bir türlü açmak istemedi. Elindeki çantayı da kaşla göz arasında bırakan şüpheli polisin "Çantayı al bırakma" demesi üzerine çantayı bıraktığı yerden tekrar aldı. Polisin bağırması üzerine korkan şüpheli iz bırakmamak için elini montunun içerisine sokup karışmam bak diyerek kilitli olduğunu iddia ettiği balkon kapısını açarak daireye girdi. Daha sonra soyduğu dairenin kapısını da açtı. İçeriye giren polisler savaş alanına dönmüş evi görünce şüpheli şahsı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Polis ekiplerine yalvaran şüpheli son ana kadar inkar etse de olay yerine gelen dairenin sahibi "Hırsız değilsen ne işin var evimde" diyerek tepki gösterdi. Ev sahibi le hırsız arasındaki "Sen kimsin" tartışması polisleri bile şaşkına çevirdi. Evde yapılan incelemede balkon kapısının kilidinin kırıldığı pencere camlarının kanırtıldığı tespit edildi. Şüpheli yapılan üst aramasının ardından polis otomobiline bindirilerek karakola götürüldü.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheli K.B.'nin bir kaç kişi ile birlikte evin önünde beklerken kendisinin demir korkuluklardan atlayıp bodrum kattaki evin balkonuna indiğini tespit etti. Gözaltındaki şüpheli K.B.'nin birçok hırsızlıktan suç kaydının olduğu belirlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi
Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki Sen kimsin tartışması şaşkına çevirdi

Osmangazi, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız bodrum kattaki evde mahsur kaldı.. Hırsız ile ev sahibi arasındaki 'Sen kimsin' tartışması şaşkına çevirdi - Son Dakika


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