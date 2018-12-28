Son Dakika Haberleri: Hırsız Büfeyi Talan Etti

Hırsız Büfeyi Talan Etti

6 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.

Hırsız Büfeyi Talan Etti, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde Üzeyir Işık'ın işlettiği büfeye gece yarısı hırsız girdi. Büfenin arka kısmındaki camı tekmeleyerek içeri giren hırsız ortalığı birbirine kattı. Hırsız, içeriyi talan ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 200 lira demir parayı çalarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili konuşan büfe sahibi Üzeyir Işık, polise şikayette bulunmadığını söyledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi

Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:42:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsız Büfeyi Talan Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]