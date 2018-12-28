Son Dakika Haberleri: Hırsız Büfeyi Talan Etti

Hırsız Büfeyi Talan Etti

2 saat önce

Hırsız büfeyi talan ettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.

Hırsız büfeyi talan etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde Üzeyir Işık'ın işlettiği büfeye gece yarısı hırsız girdi. Büfenin arka kısmındaki camı tekmeleyerek içeri giren hırsız ortalığı birbirine kattı. Hırsız, içeriyi talan ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 200 lira demir parayı çalarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili konuşan büfe sahibi Üzeyir Işık, polise şikayette bulunmadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:17 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 16:17:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsız Büfeyi Talan Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]