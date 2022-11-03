Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsızın bıraktığı not şaşırttı - Son Dakika
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Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsızın bıraktığı not şaşırttı

03.11.2022 12:49

Mersin'in Mut ilçesinde 80 bin lirasını çaldığı vatandaşın 50 bin lirasını geri getirip, "8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem; sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim" notunu bırakan hırsız şaşırttı.

İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde sebze meyve halinde meydana gelen olayda kayısı ticaretiyle uğraşan 53 yaşındaki Bayram Kaya'nın gece uyurken yastığının altından 80 bin lirası çalındı. Sabah kalktığında paranın yerinde olmadığını fark eden Kaya, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme sürerken 2 gün sonra ilginç bir olay yaşandı.

Gece yanına yaklaşan bir araçtan şapkalı yüzü kapalı bir şahıs Kaya'ya bir poşet vererek hızlıca araçla uzaklaştı. Ne olduğuna ilk başta anlam veremeyen Kaya, poşeti açtığında çalınan parasının 50 bin TL'si ile şüphelinin bıraktığı notu gördü. Poşetten çıkan notta ise, "Selam Bayram ağabey, ne olur affet. 8 aylık oğlum var. Ameliyat olması gerekiyordu, ben mecburdum. O gün akşam elinde o parayı görünce gece sen uyurken aldım. Bir de sana tavsiyem sen içme abi, senin de evladın var. Ben gerçekten kötü biri olsam getirmezdim. Hakkını helal et. 30 binini aldım, onu da getireceğim. Evladım için mecburdum. Sende sen ol bir daha para şovu yapma" yazması dikkat çekti.

Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL'sini geri getirdi! Bıraktığı notta yazanlar olaydan daha enteresan

"50 BİN TL'SİNİ GERİ GETİRDİ, BİR DE NOT YAZMIŞ"

Yaşadıklarını anlatan Bayram Kaya, "Kurtsuyu Mahallesi'nde kayısı alıyordum, hava da yağışlıydı. Gece akşam muhasebeci poşetin içinde 80 bin lira para getirdi. Yatarken parayı poşetin içinde yastığın altına koydum. Ben de karşıdaki dükkanın önünde saat 22.00 civarında yattım. Sabah 06.00 civarında kalktım. Yastığın altına koyduğum poşetin içindeki para yoktu. Olay cuma günü gece oldu. İki gün ekmek yemedim. Pazar günü gece halde düğün vardı. Dükkanda iki üç arkadaş oturuyorduk. Bir taksi durdu dükkanın önünde, saat 10 civarındaydı. Gelen adamı tanıyamadım. Kafasına şapka giymiş, yüzü gözü gözükmüyordu. Bana bir poşet uzattı. Ben poşeti alırken adam arabanın gazına bastı gitti. Bir baktım poşeti masanın üstüne koydum. Poşeti açtığımda içerisinde 50 bin lira para vardı. 5 tane yüzlük para destesi. Parayı saydım, birinin içinden 700 lira çekmiş, içine de not yazmış. Adam beni tanıyor, ama ben adamı çıkartamadım" dedi.

Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL'sini geri getirdi! Bıraktığı notta yazanlar olaydan daha enteresan

"PARAYI GERİ İSTİYORUM"

Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, "Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, 'Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma' dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım" şeklinde konuştu.

"GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Bayram Kaya, hırsıza şöyle seslendi: "Sayın arkadaşım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben seni çıkartamadım. Ne olur en kısa zamanda paramı getir. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Hakkını helal et. Bu para milletin parası. Millet beni sıkıştırıyor, ne olur paramı getir. Kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Ben Bayram Kaya, Kemenli'den. Kurtsuyu Mahallesi'nde meyve suyu kayısısı alan. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paramın geri kalan 30 bin lirasını da getirirsen Allah razı olsun, çok sağ ol derim ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • vural kılınç: BİR BABA YAPTIĞI YANLIŞ OLSADA MECBURİYETTEN YAPMIŞ OĞLUNUN HASTANE MASRAFINI ÖDEYEMEMİŞ BELLİ SENİNDE ARTİS ARTİS PARAYLA ŞHOW YAPTIĞINI GÖRÜNCE İSTESE VERMEYECEĞİNDEN İHTİYACI OLANI ALMIŞ GERİ KALANINI SANA ULAŞTIRMIŞ O ADAM SENİN 30 BİN LİRANIDA GETİRİR SABIRLI OL.POLİS ABİMİZDE GEREKENİ SÖYLEMİŞ ÇOK İÇME DİYEDE SENİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNMÜŞ UYARMIŞ. Cevap Yaz 70 1 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: Adama yazılan not kağıdı kahvehanelerde bulunan not kağıtlarından parayı alıp gittiği çay ocağı,kahve gibi yerde görmüşlerdir. Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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Bayram Kaya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsızın bıraktığı not şaşırttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı paranın 50 bin lirasını geri getiren hırsızın bıraktığı not şaşırttı - Son Dakika
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