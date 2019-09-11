Son Dakika Haberleri: Hırsız, camide uyuyan vatandaşı kendisine hedef seçti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsız, camide uyuyan vatandaşı kendisine hedef seçti

43 dakika önce

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin telefonu, yanına sessizce yaklaşan bir şahıs tarafından çalındı.

Hırsız, camide uyuyan vatandaşı kendisine hedef seçti, System.String[]

Beyoğlu'nda camide uyuyan bir kişinin telefonu, yanına sessizce yaklaşan bir şahıs tarafından çalındı. O anlar ise camide bulunan kameralarca kaydedildi.


Olay, Beyoğlu'nda bulunan bir camide 3 Ağustos'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında camiye gelen bir hırsız kendisine camide uyuyan kişileri hedef seçti. Caminin kolonunun arkasına saklanan ve uyumakta olan adamın telefonunu çalmaya çalışan şahıs, birçok kez denemeden sonra uyumakta olan adamın cep telefonunu cebinden çalarak olay yerinden uzaklaştı. Uyandığında cep telefonun cebinde olmadığını gören adam, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tipleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan telefonun peşine düştü. Yapılan araştırmalarda cep telefonunun Fatih ilçesinde bir kişiye satıldığı tespit edildi. Alıcı şahısla iletişime geçen polis ekipleri, telefonu önce çalan sonra da telefonu satan Doğan B.'yi (18) gözaltına aldı. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyumadan önce şarjda bıraktığı telefon patladı, talihsiz adamın bacağı parçalandı!
Kocasının cinsel organını kesti! iPhone 11 modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu: iPhone 11 Pro Max, 12 bin 500 lira Gazetecinin "Neden gasp ettiniz" sorusuna kapkaç şüphelisinden ilginç tepki: "Seni de gasp ederim"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsız, camide uyuyan vatandaşı kendisine hedef seçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]