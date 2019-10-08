Hırsız, camiden bozuk para çaldı
34 dakika önce
Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Medrese Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, caminin içindeki müezzin mahfilindeki kitap dolabı içinde bulunan bozuk paraları çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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