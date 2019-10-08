Son Dakika Haberleri: Hırsız, camiden bozuk para çaldı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, camiden bozuk para çaldı

Hırsız, camiden bozuk para çaldı

34 dakika önce

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.

Hırsız, camiden bozuk para çaldı, System.String[]

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız, caminin içinden bozuk para çaldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Medrese Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, caminin içindeki müezzin mahfilindeki kitap dolabı içinde bulunan bozuk paraları çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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