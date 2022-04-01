Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada - Son Dakika
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Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada

01.04.2022 13:58

Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerine ait demir parçasını çalan hırsızların farklı bir işyerinin klima ünitesini çalan hırsızla denk gelmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkarttı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir işyerine tırmanarak giren hırsız işyerinin klima ünitesini çalmaya kalkıştı. Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız o sırada başka bir işyerinde hırsızlık yapan iki hırsızla denk geldi. 3 hırsızın hırsızlık yaptıkları anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi. Hırsızların hırsızlık sırasındaki rahat tavırları pes dedirtirken hırsızların aynı anda birbirlerine denk gelmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
Hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada
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Gaziantep, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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