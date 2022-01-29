Hırsız, engelli vatandaşın cüzdanını çaldı - Son Dakika

Tekirdağ Çorlu'da pazar alışverişine çıkan engelli vatandaşın 450 lira parasının bulunduğu cüzdan çalındı.

Cemaliye Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerine alışverişe gelen engelli bir vatandaşın, kimliği belirsiz kişilerce 450 lira parasının bulunduğu cüzdanı çalındı. Bir süre sonra cüzdanını bulamayınca büyük şok yaşayan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Üzüntüsünü üzerinden atamayan engelli vatandaş, annesi ve komşusunun yardımıyla polis karakoluna gidip hırsızlardan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Muhtardan tepki: "Uyarıcı anons sistemi kurulsun"

Cemaliye Mahallesi Muhtarı Soner Uğur da hırsızlık olayına tepki gösterdi. Mağduriyetlere engel olunması için tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade eden Cemaliye Muhtarı Uğur, "Daha önce bu durum hakkında önerimizi belediyeye bildirdik. Kamera sistemini kurdurduk. Yaklaşık bir hafta önce de yine belediyeye, 15 ya da 20 dakika arayla vatandaşları uyarıcı anons sistemi kurulması gerektiğini söyledik. Buraya gelen vatandaşlarımızı uyaran bir kaset olabilir. En kısa zamanda bu gibi çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ