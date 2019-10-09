Son Dakika Haberleri: Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (1)
Son Dakika Güncel Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (1)

Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (1)

28 dakika önce

ESENYURT Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.

Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (1), System.String[]
ESENYURT Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.


- İstanbul
Hürriyet Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:28 Kaynak: DHA
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