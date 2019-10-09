Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü (2) (aktüel görüntü)
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ESENYURT Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
ESENYURT Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.
- İstanbul
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