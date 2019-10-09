Hırsız evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
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HIRSIZ EVDE KARŞILAŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (3 Aktüel cenazenin çıkarılması)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
HIRSIZ EVDE KARŞILAŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (3 Aktüel cenazenin çıkarılması)
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