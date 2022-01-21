Üye Girişi
Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti - Son Dakika

Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti

21.01.2022 08:05
Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti

KARABÜK'te havalandırma penceresini kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti.

KARABÜK'te havalandırma penceresini kırarak girdiği markette kasaları boşaltan hırsız, dolaptan soda alarak içti. Hırsızlık anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki bir markete meydana geldi. Hırsız, marketin arka kısmında bulunan havalandırma penceresini kırarak içeri girdi. Önce muhasebe bölümüne gidip kasanın içini boşaltan hırsız, daha sonra içeride bir süre gezdikten sonra yazar kasaları açarak içindeki paraları aldı. Kasaları boşalttıktan sonra dolaptan soda alıp içen hırsız, girdiği havalandırma penceresinden çıkarak kaçtı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibinin ihbarı üzerine olay gelerek inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti
Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti
Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti
Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti
YORUMLAR
500

Atatürk Bulvarı, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti - Son Dakika


Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri         
08:04
"Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi "Sana eşcinsel cinler dadanmış" deyip, cinsel içerikli video istemişti! Mahkemede "Emrimde cinler var" dedi         
07:51
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz         
11:04

Son Dakika Haberleri
08:03 Cinsel görüntü satan çete operasyonu! Çete mensubu doktorun inanılmaz görüntüleri
07:52 Fiyat etiketlerinde KDV düşüşü yaşanacak! Sadeleşme dertlere derman olacak mı?
07:48 Panik anları! Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, makyajsız görüntülendi
00:49 Öğretmeninin, seyisin oğlunu küçük görüp hayallerine verdiği kırık not herkesi ağlattı!
00:32 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi teklifine yanıt: Herhangi bir şey yok
00:04 Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?
00:03 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik önceden garsonluk yapmış
23:55 Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı! Umut Evirgen hemen yanına koştu
23:53 Doğumu yaptıran veteriner "Yıllar sonra başardık" diye bağırdı! Anne filin olduğu bölge şerit içine alındı
23:33 Fed, dijital para çıkarmanın faydalarını ve risklerini inceleyen raporu yayımladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 08:12:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsız, girdiği markette kasaları boşalttıktan sonra soda içti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement