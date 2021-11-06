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Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu - Son Dakika

Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu

06.11.2021 23:35
Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu

Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu Bursa'da bir hırsızlık şüphelisi şahıs armut tarlasında bulunan içinde yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu kümesteki güvercinleri çalamayacağını anlayınca yakarak güvercin kümesini ateşe verdi.

Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu

BURSA - Bursa'da bir hırsızlık şüphelisi şahıs armut tarlasında bulunan içinde yaklaşık 100 güvercinin bulunduğu kümesteki güvercinleri çalamayacağını anlayınca yakarak güvercin kümesini ateşe verdi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir armut tarlasında bulunan güvercin kümesi bir hırsızlık şüphelisi şahıs tarafından girmek istedi. Yanında oksijen tüpü ve demir makasla girmeye çalışan hırsız, kümese girmeyi başaramadı. 100 tane cins güvercinin bulunduğu kümese giremeyeceğini anlayınca yakmak istedi. Tarlanın bekçisi ise duman yükseldiğini gördü. Hemen dumanın çıktığı noktaya giden bekçi, güvercin kümesinin yanında tanımadığı birinin olduğunu gördü. Hemen cep telefonunu çıkarak hırsızlık şüphelisi şahısı çekerek kaydetti. Hırsızlık şüphelisi şahsın açtığı küçük bir delikten 3 güvercin çaldığı sırada kümesin yakınına giden bekçiye silah göstererek elindeki güvercinleri atarak olay yerinden uzaklaştı. Ardından jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan bekçi daha sonra kümes sahibi Abdullah Turan haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından söndürdü. Kümeste bulunan 50 güvercin ise yanarak telef oldu. Demir kümes kullanılmaz hale gelirken yaklaşık toplam zararının 100 bin lira olduğu belirtti.

Kümes Sahibi Abdullah Turan ise Şunları söyledi ;

"Bugün sabah saatlerinde tarlada bulunan bekçi beni arayarak kümesimden duman geldiğini söyledi. Kümese doğru yaklaşırken kümesin orada biri olduğunu söyledi. Büyük ihtimal hırsızdır o ben bekçiye telefon ile videoya çek dedim. Bekçi videoyu çekmiş bende o sırada jandarmaya ve itfaiye haber verdim. Daha sonra bende tarlanın içinde bulunan kümesimin olduğu yere gittim. Gittiğimde kümesim cayır cayır yanıyordu. Kümesi kesmeye çalışmış ardından çalamayacağını anlayınca yakmış. Kümeste bulunan 50 kuşumda yanarak telef oldu. 15 gün önce başka bir arkadaşımın daha kümesinde bulunan kuşlarını çaldı. Bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim olmasını istiyoruz. Biz videoları jandarma ekiplerine verdik. Kısa süre içinde inşallah yakalanır. Biz bu kuşçuluğa herşeyimizi verdik sonucu böyle olmamalı" dedi.

Hırsızlık, İtfaiye, Bekçi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsız güvercinleri çalamayacağını anlayınca kümesi ateşe verdi: 50 güvercin telef oldu - Son Dakika
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