Hırsız, ihtiyacı kadarını alıp ortadan kayboldu - Son Dakika
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Hırsız, ihtiyacı kadarını alıp ortadan kayboldu

14.06.2022 11:50
Hırsız, ihtiyacı kadarını alıp ortadan kayboldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hırsız, işletme sahibin ön tarafta olduğu büfenin yazar kasasından saniyeler içinde 400 TL çaldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir hırsız, işletme sahibin ön tarafta olduğu büfenin yazar kasasından saniyeler içinde 400 TL çaldı. Kasadaki tüm paraları almayan hırsızın dikkatli davrandığı ve parayı götürdüğü anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki bir büfede yaşandı. Büfeyi işleten Yakup Kayseri (58), havanın sıcak olması sebebiyle işletmesinin ön bölümüne geçti. Bunu fırsat bilen bir şüpheli, büfenin açık bırakılan arka kapısından içeri girdi. Şüpheli saniyeler içinde açık bırakılan yazar kasadan 400 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Kasada paraların olmadığını fark eden Kayseri, izlediği güvenlik kameralarından büfeye hırsızın girdiğini belirledi. Durumun polise bildirilmesiyle hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dikkatli hırsız

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kasiyerin ön tarafta oturduğu, hırsızın arka kapıdan içeri girdiği ve yazar kasayı açtığı görüldü. Sık sık etrafını kontrol eden hırsız, kasadaki paraların bir bölümünü alıp aynı yerden gittiği anlar kameralara yansıdı. Tüm paraları almayan şüphelinin bu hareketi 'insaflı hırsız' dedirtti.

"Tüm paraları almıyor"

Olayın pazar günü öğle saatlerinde yaşandığını belirten Kayseri, "İçerisi sıcak olduğu için büfenin ön tarafına oturmaya çıktım. Hırsız bu sırada beni takip ediyormuş. Arka kapıda açık olduğu için büfenin içine giriyor. Açık olan kasadan paramı alıp kaçıyor. Birkaç saniyede 400 TL'yi götürüyor. Diğer paralara dokunmuyor, bütün paraları alıyor" diye konuştu.

"Kapı ve kasa kapalı"

Bir süre olayın farkına varamadığını dile getiren Kayseri, "Müşteriye para üstü verecektim kasaya baktım ama aklıma bir şey gelmedi. Cebimde olduğunu zannettim. Sonradan aklıma geldi, ne oldu diye güvenlik kameraları izleyince parayı çaldırdığımı anladım. Hırsız eğiliyor, bana bakıyor, yavaşça parayı alıyor ve gidiyor. Kafamı çevirsem sağa, hırsızı göreceğim. Artık kapıyı ve kasayı kapalı tutuyorum" dedi.

"Zamanı var"

Hırsıza seslenen Kayseri, "Çalan arkadaş paramızı geri getirirse şikayetçi olmayız. İhtiyacı olduğu için o an almış olabilir. Ama paramızı geri getirirse şikayetçi olmayacağız. Hala zamanı var. Paramızı getirsin" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kayseri, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız, ihtiyacı kadarını alıp ortadan kayboldu - Son Dakika

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