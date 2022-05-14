Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış - Son Dakika
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Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış

14.05.2022 10:27
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti. Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.

Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu. Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, "Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım" dedi.

Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
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Hırsızlık, Pamukkale, Denizli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış - Son Dakika
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