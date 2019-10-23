Hırsız iş yeri sahibini bile şok etti

Güpegündüz elini kolu sallıya sallıya işyerini soydu

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir sandalye üreten atölyeye giren kimliği belirsiz hırsız işyerinde bulunan 3 bin TL değerinde bir telefon ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi hırsızın atölyede güpe gündüz rahat hareket etmesiyle şok oldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye mahallesinde bulunan bir sandalye üreten atölyede meydana geldi. Öğle molası nedeniyle çalışan ve işyeri sahibinin yemekte olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi güpegündüz elini kolunu sallayarak içeriye girdi. Rahat tavırlarıyla herkesi hayretler içerisinde bırakan hırsız işyerinde gezmedik yer bırakmadı. Atölyede bulunan 3 bin TL değerindeki işyeri sahibi sabri Özgen'in telefonu bir miktar parası ve abisine ait asılı bulunan pantolonun cebindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Yemek molasından dönen işyeri sahibi özgen cep telefonunu koyduğu yerde bulamadı. Başka bir telefondan kendi numarasını aradığında telefonunun kapalı olduğu anlayınca güvenlik kamera görüntülerini izledi. Sabri Özgen işyerine giren hırsızın rahat hareket etmesi karşısında şok oldu. Özgen durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler güvenlik kamera görüntüsünden yola çıkararak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sabri Özgen öğle molası için herkesin yemekte olduğu sırada bir kişi içeriye giriyor. Kendi işyerimizde bir bu kadar rahat dolaşmazken o ise elini kolunu sallayarak benim telefonumu bir miktar paramı ve abimin cüzdanını alarak gidiyor. Polislere haber verdik inşallah en kısa sürede yakalanır diye konuştu.