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Son dakika haberi: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada

01.12.2021 09:19
Son dakika haberi: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada

Son dakika haber: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı.

Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada

Esenyurt'ta çalışanın dikkati hırsızlığı önledi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir telefoncuya müşteri kılığında gelen hırsız, telefon çalarken yakalanınca koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Dükkan çalışanı ise kaçan sahsın peşinden koşarak kısa süreli arbedenin ardından çalınan telefonu aldı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında dükkana giren ve çalışanın bir iş ile meşgul olduğunu gören şahıs, vitrindeki telefonları çaldı. O sırada güvenlik kamerası monitöründe yabancı bir şahsın dükkanda olduğunu gören dükkan çalışanı hemen hırsıza müdahale etti. Çalışan, hırsızın elinden telefonları almaya çalışınca şahıs koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın peşinden koşan dükkan çalışanı, bir süre sonra hırsızı yakaladı. Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından çalışan çalınan telefonu alırken hırsız kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Hırsızın peşinden koştum"

Yaşanan hırsızlık anlarını anlatan dükkan çalışanı, "Benim arkada bir işim vardı, onunla ilgileniyordum. O sırada güvenlik kamerası monitöründen baktım ve dükkanda yabancı birisi vardı. Ben hırsız olduğunu anladım. Hemen gittim ve elinden telefonları aldım. Hırsız bir telefon alarak koşmaya başladı. Bende peşinden koştum ve aşağıda yakaladım. Aramızda kısa süreli bir arbede yaşandı ve çaldığı son telefonu aldım. Tabi o arada hırsız tekrardan koşarak uzaklaştı. Bende dükkan boş olduğu için geri dönmek zorunda kaldım" dedi.

Son dakika haberi: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada

Esenyurt, Pazar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hırsız kaçtı, çalışan kovaladı...O anlar kamerada - Son Dakika


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