Hırsız kaçtı polis kovaladı
15 dakika önce
Zonguldak'ta sabah saatlerinde yaklaşık 4 eve giren hırsız suçüstü yakalandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:18 Kaynak: İHA
'ta sabah saatlerinde yaklaşık 4 eve giren hırsız suçüstü yakalandı. Para ve takı çalarken yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kozlu
ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık yapmak için yaklaşık 4 eve giren O.D., sabah erken saatlerde bir eve girerken çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı yakalamaya çalıştı. Olay yerinden uzaklaşan hırsız polis ekipleri tarafından kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Suçüstü yakalanan hırsızın üstünden takı, ziynet eşyası ve belli bir miktar para çıktı. Gözaltına alınan O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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