Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu - Son Dakika

Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi bulunan bir büfeye müşteri kılığında gelen hırsız kadın, ilk önce büfe sahibi Eşref Oğuz'dan dolapta bulunan ürünlerin fiyatını sorarak almak istediğini söyledi. Büfe sahibi dolabı açtığı sırada hırsız kadın, Eşref Oğuz'a yanaşarak taciz edip el çabukluğuyla cebindeki bin TL'yi aldı.

HIRSIZ KADIN DİKKAT DAĞITMAK İÇİN SOYUNDU

KADIN, AYNI TAKTİKLE SOKAKTAKİ İNSANLARI DA SOYMAYA ÇALIŞTI

HIRSIZ KADININ BÜFEYİ SOYDUĞU VE SONRASINDA SOYDUĞU ANLAR KAMERADA

Büfe sahibi Eşref Oğuz, kısa sürede yaşadığı olayın şokunu atlatarak hırsız kadını dükkandan kovdu. Kadın dükkandan çıktığı sırada büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı. Büfe sahibi neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak kalan kadın ise büfeden çıktıktan sonra kıyafetlerini toplayarak gözden kayboldu. Büfe sahibi cebindeki paranın olmadığını anlayınca sokağa çıkarak kadını bulmaya çalıştı.Hırsız kadın büfeden çıktıktan sonra yakın bir noktada bulunan başka bir esnafın dükkanına girerek aynı hırsızlığı yaptı. Hırsız kadının aynı yöntemle sokakta bulunan vatandaşlara yanaşıp para isteyip aynı yöntemle insanları soymaya çalıştı. Polis hırsız kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Esenler'de büfe sahibinden bin TL çalan ve dikkat dağıtmak için soyunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının büfeye girerek dolaptan bir şeyler istediği daha sonra ise büfe sahibine tacizde bulunduğu ve parayı alarak soyunmaya başladığı görülüyor.