Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu - Son Dakika

Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu

17.12.2020 08:57
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu, System.String[]

Esenler'de bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız kadın, büfe sahibine yanaşarak büfe sahibinin cebinden bin TL para çaldı.

Esenler'de bir büfeye müşteri gibi gelen hırsız kadın, büfe sahibine yanaşarak büfe sahibinin cebinden bin TL para çaldı. Büfe sahibinin işyerinden çıkmasını istediği kadın büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Menderes Mahallesi Atışalanı Caddesi bulunan bir büfede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında büfeye gelen hırsız kadın, ilk önce büfe sahibi Eşref Oğuz'dan dolapta bulunan ürünlerin fiyatını sorarak almak istediğini söyledi. Büfe sahibi dolabı açtığı sırada kadın, Eşref Oğuz'a yanaşarak taciz edip el çabukluğuyla cebindeki bin TL'yi aldı.

DİKKAT DAĞITMAK İÇİN SOYUNDU

Büfe sahibi Eşref Oğuz, kısa sürede yaşadığı olayın şokunu atlatarak kadını dükkandan kovdu. Kadın dükkandan çıktığı sırada büfe sahibinin dikkatini dağıtmak için bir anda soyunmaya başladı. Büfe sahibi neye uğradığını şaşırırken, yarı çıplak kalan kadın ise büfeden çıktıktan sonra kıyafetlerini toplayarak gözden kayboldu. Büfe sahibi cebindeki paranın olmadığını anlayınca sokağa çıkarak kadını bulmaya çalıştı.

KADIN AYNI TAKTİKTE SOKAKTAKİ İNSANLARI SOYMAYA ÇALIŞTI

Hırsız kadın büfeden çıktıktan sonra yakın bir noktada bulunan başka bir esnafın dükkanına girerek aynı hırsızlığı yaptı. Kadının aynı yöntemle sokakta bulunan vatandaşlara yanaşıp para isteyip aynı yöntemle insanları soymaya çalıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

KADININ BÜFE SAHİBİNİ SOYDUĞU VE SONRASINDA SOYUNDUĞU ANLAR KAMERADA

Esenler'de büfe sahibinden bin TL çalan ve dikkat dağıtmak için soyunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının büfeye girerek dolaptan bir şeyler istediği daha sonra ise büfe sahibine tacizde bulunduğu ve parayı alarak soyunmaya başladığı görülüyor.

(Armağan Yılmaz/İHA)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu - Son Dakika


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