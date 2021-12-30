Hırsız kamuflaj olarak halı kullandı - Son Dakika

Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana gelen olayda, sabah saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle örten hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, apartmanda bulunan bir bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMADI

Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı. Hırsızsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.