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Hırsız kamuflaj olarak halı kullandı - Son Dakika

Hırsız kamuflaj olarak halı kullandı

30.12.2021 17:57

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kilimi kamuflaj olarak kullanan hırsız, girdiği apartmanda önce güvenlik kameralarını etkisiz hale getirdi sonra bir bisiklet çaldı. Sabah saatlerinde kameraların ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirirken, güvenlik kameralarını izleyenler şaştı kaldı.

Siverek Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir apartman katında meydana gelen olayda, sabah saat 4 sıralarında tanınmamak amacıyla yüzünü ve tüm vücudunu bir kilimle örten hırsız, içerde bulunan güvenlik kameralarını söktükten sonra, apartmanda bulunan bir bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILAMADI

Sabah güvenlik kameralarının ve içerde bulunan bisikletin yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. Polis hırsızın binaya giriş görüntülerine ulaşırken, kameralara müdahale edildiğinden, hırsızın çıkış görüntülerine ulaşılamadı. Hırsızsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Hırsız kamuflaj olarak halı kullandı
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Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız kamuflaj olarak halı kullandı - Son Dakika


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