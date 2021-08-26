Hırsız kardeşler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsız kardeşleri başka bir eve girmek isterken suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'de birer gün arayla farklı mahallelerde 3 ayrı evde cep telefonu, motosiklet ve çok sayıda teknolojik eşya hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu kamera görüntülerinden şüphelilerin daha önceden birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan Y.K. ve kardeşi Y.K. olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakın takibe alınan şüpheli şahıslar dün gece Reşit Galip Caddesi üzerinde bulunan bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanan kardeşler cezaevine gönderildi.

(Ali Soydemir/İHA)