Son Dakika Haberleri: Hırsız Kardeşler Tutuklandı

Hırsız Kardeşler Tutuklandı

54 dakika önce

ANKARA'da 4 ay içerisinde girdikleri 21 ayrı evden 150 bin TL değerinde para, ziynet ve elektronik eşya çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesi, operasyonla çökertildi.

Hırsız Kardeşler Tutuklandı, System.String[]
ANKARA'da 4 ay içerisinde girdikleri 21 ayrı evden 150 bin TL değerinde para, ziynet ve elektronik eşya çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesi, operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişiden haklarında hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan 2 kardeş tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Ekiplerin incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinde zanlıların hırsızlık suçundan haklarında birçok dosya bulunan U.K. ve kardeşi K.K. ile A.D., B.İ.B., B.G. ve A.A. oldukları belirlendi. Şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, önceden keşif yaptıkları daireleri soydukları görüldü. 21 farklı adresten 30 bin TL nakit para 90 bin TL değerinde ziynet eşyası, 3 laptop ve cep telefonu çaldıkları saptanan şüphelilerin ayrıca girdiği ev ve işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarına zarar vermeye çalıştıkları da anlaşıldı.

Adresleri tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.İ.B., B.G. ve A.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ve sabıka kayıtları kabarık olan U.K. ile K.K. kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.D., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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