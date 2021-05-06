Hırsız karga! Ev sahibinin ruhu duymadan, balkondaki yumurtaları çaldı - Son Dakika

Bartın'da marketten aldıkları yumurtaları evin balkonunda saklayan ev sahipleri, günler sonra yumurta kutusunun yarısının eksildiğini fark etti. Yumurtaların kim tarafından alındığını çözmeye çalışan ev sahipleri, son çareyi balkona kamera yerleştirmekte buldu.

GAGASININ ARASINA ALIP KAÇIYOR

Balkonda bir süre duran kameranın aldığı kayıtları izleyen daire sakini, ilginç bir durumla karşılaştı.

Görüntülerde, balkona gelen karganın küçük bir kovanın içindeki yumurtaları gagasının arasına alıp balkondan hızlı şekilde uzaklaşması yer alıyor.

Daire sakinleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını atmadıklarını söyledi.

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