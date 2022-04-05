Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

05.04.2022 11:30

Son dakika haber... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı Diyarbakır'da polis ekibi hırsız kovalarken kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekibi hırsız kovalarken kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 87. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, zırhlı araç ile sabah saatlerinde hırsız kovalarken kontrolsüz kavşakta H.G. isimli bir vatandaşın kullandığı 47 DD 282 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Zırhlı polis aracı devrilirken iki araç sürücüsü de yaralandı. Hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı
Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
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