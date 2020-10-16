Son dakika haberi | Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
16.10.2020 12:02
Son dakika haberleri... - Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı Gaziantep'te 3 otomobil ve bir iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.
- Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 otomobil ve bir iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen 3 oto ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 1 şüpheli yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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