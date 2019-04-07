Hırsız-polis Kovalamacası Amatör Kamerada
1 saat önce
Konya'da inşaat iskelesini çalmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Konya'da inşaat iskelesini çalmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Büşra Sokak'ta 2'si kadın 4 kişinin inşaattaki iskeleyi çalmaya çalıştıkları ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler, polisi fark edince minibüsle kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçmaya devam eden zanlılar, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından Esenler Mahallesi Ziyaret Sokak'ta polis ekiplerince yakalandı.
Araçta bulunan anne S.G. (35) ve oğlu H.G. (17) ile E.F.B. (20) ve M.Ç. (18) gözaltına alındı.
Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde H.G'nin bir süre önce evlenmek amacıyla kaçırdığı E.F.B'nin "başlık parasını" ödemek için bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi.
Kovalamaca anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:00 Kaynak: AA
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