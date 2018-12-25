Son Dakika Haberleri: Hırsız Polis Kovalamacı Kamerada

Hırsız Polis Kovalamacı Kamerada

1 saat önce

İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonet çalan 4 hırsız ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonet çalan 4 hırsız ile polis arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kovalamacının sonunda vatandaşların da yardımıyla 1 şüpheli yakalanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet çalan 4 kişi çaldıkları kamyonetin plakalarını sökerek Hürriyet Bulvarı üzerinde seyir etmeye başladı. Bu esnada Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri plakasız kamyonetten şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, kamyonetle birlikte ters istikamete girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de kamyonetle birlikte kaçan 4 kişinin peşine düştü. Kısa süreli kovalamanın ardından 4 şüpheli kamyoneti ara sokakta bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Aracından inen polis ekipleri de kaçan şahısların peşinden koştu. Durumu fark eden çevredeki esnaf kaçan zanlıların önünü keserek polis ekiplerine yardımcı oldu. Önleri kesilen 4 kişiden biri polis ve vatandaş işbirliği ile yakalandı. Zanlıların kaçışı ve kaçan 4 zanlıdan birinin yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polisin kaçan 3 zanlıyı yakalamaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

"BİRKAÇ KİŞİNİN BU TARAFA KAÇTIĞINI GÖRDÜK"

Zanlının yakalanması için yardımcı olan Adem Altuntaş, "Oturuyorduk orada. Birkaç kişinin bu tarafa doğru koştuğunu gördük. Memur arkadaş birini yakaladı, asayiş ekibine verdi. Diğerleri ise kaçtı. Arabayı çalmışlar. Buradan yola sıkışınca ara sokaklara doğru kaçmaya çalıştılar" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:26 Kaynak: İHA

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