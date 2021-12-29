Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de asayiş uygulaması yapan polisler, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinden iki telefon çıkması üzerine şüphelendi. Çelişkili bilgiler veren şüpheli, telefonları çaldığını itiraf etti. Telefonları çalma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve aranması olan şüpheli tutuklandı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş denetimi yapan polisler, bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada üzerinde iki telefon bulunan kişi, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti. Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ