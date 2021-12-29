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Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

29.12.2021 08:26
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

ŞİŞLİ'de asayiş uygulaması yapan polisler, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinden iki telefon çıkması üzerine şüphelendi.

ŞİŞLİ'de asayiş uygulaması yapan polisler, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde durdurduğu bir kişinin üzerinden iki telefon çıkması üzerine şüphelendi. Çelişkili bilgiler veren şüpheli, telefonları çaldığını itiraf etti. Telefonları çalma anı güvenlik kamerasına yansıyan ve aranması olan şüpheli tutuklandı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş denetimi yapan polisler, bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada üzerinde iki telefon bulunan kişi, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti. Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi. Şüphelinin işyerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Feriköy Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi. Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

- İstanbul
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
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Cep Telefonu, Hırsızlık, Asayiş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika


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