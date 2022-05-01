Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı - Son Dakika
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Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı

01.05.2022 12:59

Antalya'da gece bir klima tamircisinin deposuna dadanan hırsızlar, rahat tavırlarla torbaya doldurdukları ürünleri ve klimayı çaldı.

Antalya'da gece bir klima tamircisinin deposuna dadanan hırsızlar, rahat tavırlarla torbaya doldurdukları ürünleri ve klimayı çaldı. Şaşkın hırsızlar, ürünleri sattıkları hurdacıya tekrar gidince yakayı ele verdi.

Olay, Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece vakti bir klima tamircisinin deposuna giren hırsızlar, klima, spiral makinesi, matkap, bakır kablo ve bakır boruları torbalarına atarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda hırsızların sakin ve rahat tavırlar sergilemesi bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anında şüphelilerden birinin ağzında sigarayla çaldıkları malzemeleri incelemesi dikkat çekti. Dükkan sahibi Hüdai Gözüneli, sabah işyerine geldiğinde malzemelerinin ve ürünlerinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Gözüneli, soluğu polis merkezinde aldı.

Çaldıklarını sattığı hurdacıda yakayı ele verdi

Olayın ardından çalınan malzemelerinin bir hurdacıda olduğunu öğrenen Gözüneli, hurdacıya gittiğinde kendisine ait klimanın orada olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gözüneli ve hurdacı, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. O sırada Gözüneli'nin işyerinden hırsızlık yapan şahsın ise tekrar hurdacıya geldiği belirlendi. Hurdacıda oyalanan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hüdai Gözüneli, "Allah şaşırtacak ya hırsızın bir tanesi tekrardan hurdacının dükkanına geliyor. Biz karakolda onun ifadesini verirken o hurdacıya gitmiş. 2 kişilermiş, bir tanesini gözaltına aldılar. Şu an klimamı geri aldım. Diğer malzemeler yok. Rahat, çok rahat sanki dükkan benim değil de kendinin. Burada seçiyor, para eden ne varsa torbasına dolduruyor. Para etmeyeni de bir kenara atıyor. Çok rahat yani ben o kadar rahat değilim" dedi. - ANTALYA

Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı
Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı

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Hırsızlık, Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rahat tavırlarıyla pes dedirten hırsız çaldığı malları sattığı yere ikinci kez gidince yakalandı - Son Dakika
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