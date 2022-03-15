Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı - Son Dakika
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Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı

15.03.2022 08:12

Adana'da hırsız sanılarak darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da hırsız sanılarak darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, bir kişinin bıçaklanıp darbedildiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi, söz konusu kişiyi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaralı halde buldu.

İlk kontrolleri polis ekiplerince yapılan C.K.K'nin, çeşitli yerlerinden darbedilip bıçaklandığı tespit edildi.

Yaralı C.K.K, ekiplere, bir akrabasının evine doğru gittiği sırada tanımadığı kişilerce hırsız sanılarak darbedilip bıçaklandığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından C.K.K, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı
Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı
Hırsız sanılan bir kişi darbedilip bıçaklandı

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Adana Yüregir, Şehit, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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