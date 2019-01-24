Son Dakika Haberleri: Hırsız Sanılan Katil Zanlısı Eşi Çıktı

Hırsız Sanılan Katil Zanlısı Eşi Çıktı

1 saat önce

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde hırsız tarafından öldürüldüğü sanılan kişinin katil zanlısının, eşi olduğu ortaya çıktı.

Hırsız Sanılan Katil Zanlısı Eşi Çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde hırsız tarafından öldürüldüğü sanılan kişinin katil zanlısının, eşi olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan N.E, polisi arayarak "uyudukları sırada altınlarını çalmak için evlerine giren hırsızın çıkan arbedede eşi Mehmet E'yi (27) bıçakla yaraladığını" bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay saatinde bölgede olumsuz bir durum gözlemlemedi.

Çelişkili ifadeleri üzerine sorgulanan N.E, aralarında çıkan tartışmada eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:10 Kaynak: AA

Haliliye, Sabah, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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