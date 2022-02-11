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Hırsız sevgililer el ele cezaevine - Son Dakika

Hırsız sevgililer el ele cezaevine

11.02.2022 13:13
Hırsız sevgililer el ele cezaevine

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar. Yakalan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 1 hafta önce Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Ahmet Elbekrçi'ye ait 16 MB 536 plakalı otomobil, şüpheliler tarafından düz kontak marifetiyle çalındı. Sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

16 MB 536 plakalı otomobilin şehir merkezinde seyir halinde olduğunu gören polis ekipleri harekete geçtiler. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheliler, çıkmaz sokağa girince yakalandılar. Şüpheliler Şule A. ve Şerefettin D. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alındılar. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, sahibine teslim edildi.

2 şüpheli de ifadelerinde çalmadıklarını, 5 bin TL ve 2 beyaz eşya vererek aracı satın aldıklarını söylediler.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - BURSA

Hırsız sevgililer el ele cezaevine
Hırsız sevgililer el ele cezaevine

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Otomobil, İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız sevgililer el ele cezaevine - Son Dakika


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