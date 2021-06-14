Üye Girişi
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı - Son Dakika

Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı

14.06.2021 15:18

Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı Muhtarlıktan çıkan hırsız çay bahçesine girdi Edirne'nin Keşan ilçesinde önce 3 mahalle muhtarlığının buluğu ofise giren hırsız, sonrasında yan taraftaki çay bahçesine girdi.

Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı

Muhtarlıktan çıkan hırsız çay bahçesine girdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde önce 3 mahalle muhtarlığının buluğu ofise giren hırsız, sonrasında yan taraftaki çay bahçesine girdi. Güvenlik kameralarını devreden çıkaran şahsın, aynı gün çok sayıda iş yerine daha girdiği tespit edildi.

Olay, sokağa çıkma yasağında 13 Haziran Pazar günü Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Camii mahallelerinin bulunduğu muhtarlık ofisine saat 20.00 sıralarında gelen şahıs, binanın kapsını zorlayarak açtı ve içeri girdi. 3 muhtarın da masalarını ve dolaplarını karıştıran şahıs, bir süre sonra geldiği gibi kapıdan çıkarak gitti.

Ancak bölgeyi terk etmeyen şüpheli, sonrasında muhtarlık binasının da içinde bulunduğu çay bahçesinin kafeteryasına yöneldi. Mekanın sürgülü camını açarak iç mekana girmeyi başaran şahıs, bir süre içeride arama yaptı; ardından kasanın olduğu masaya oturarak güvenlik kameralarının bulunduğu panele ulaştı ve kameraları devreden çıkardı.

Hırsız o anlardan sonra kayıplara karışırken, olay ertesi gün fark edildi.

Sabah saatlerinde muhtarlık ofisine işlem yaptırmak için gelen bir vatandaş, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi. Muhtarlık ofisinin açık olduğunu düşünen ancak muhtarı çevrede göremeyen kişi mahallesinin muhtar Nedim İşlek'i aradı ve kapının açık olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce de hırsızlar tarafından kapısı kırılan ve muhtarlık binasına tekrar hırsızın girdiğinden şüphelenen İşlek, hemen ofise geçti ve korktuğu tabloyla karşılaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı olay yerinin çevresindeki bazı dükkanlara da aynı gün içinde daha önceden de hırsızlıktan hapis cezası almış olan 16 yaşındaki C.K. tarafından girildiğini tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı
Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı

Muhtarlık, Haziran, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı 14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:26:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement