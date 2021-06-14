Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı - Son Dakika

Keşan'da bir hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında mesai yaptı

Muhtarlıktan çıkan hırsız çay bahçesine girdi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde önce 3 mahalle muhtarlığının buluğu ofise giren hırsız, sonrasında yan taraftaki çay bahçesine girdi. Güvenlik kameralarını devreden çıkaran şahsın, aynı gün çok sayıda iş yerine daha girdiği tespit edildi.

Olay, sokağa çıkma yasağında 13 Haziran Pazar günü Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Camii mahallelerinin bulunduğu muhtarlık ofisine saat 20.00 sıralarında gelen şahıs, binanın kapsını zorlayarak açtı ve içeri girdi. 3 muhtarın da masalarını ve dolaplarını karıştıran şahıs, bir süre sonra geldiği gibi kapıdan çıkarak gitti.

Ancak bölgeyi terk etmeyen şüpheli, sonrasında muhtarlık binasının da içinde bulunduğu çay bahçesinin kafeteryasına yöneldi. Mekanın sürgülü camını açarak iç mekana girmeyi başaran şahıs, bir süre içeride arama yaptı; ardından kasanın olduğu masaya oturarak güvenlik kameralarının bulunduğu panele ulaştı ve kameraları devreden çıkardı.

Hırsız o anlardan sonra kayıplara karışırken, olay ertesi gün fark edildi.

Sabah saatlerinde muhtarlık ofisine işlem yaptırmak için gelen bir vatandaş, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi. Muhtarlık ofisinin açık olduğunu düşünen ancak muhtarı çevrede göremeyen kişi mahallesinin muhtar Nedim İşlek'i aradı ve kapının açık olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6 ay önce de hırsızlar tarafından kapısı kırılan ve muhtarlık binasına tekrar hırsızın girdiğinden şüphelenen İşlek, hemen ofise geçti ve korktuğu tabloyla karşılaştı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı olay yerinin çevresindeki bazı dükkanlara da aynı gün içinde daha önceden de hırsızlıktan hapis cezası almış olan 16 yaşındaki C.K. tarafından girildiğini tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.