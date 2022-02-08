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Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı - Son Dakika

Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı

08.02.2022 11:05

Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan hırsız; "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü" şeklinde not bıraktı. İş yeri sahibi ise yaşananları önce şaka sandı, iş yerine girince gerçeği anladı.

2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı.

"HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ"

Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı. Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, "Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü" yazılı not bıraktı.

Hırsızdan iş yeri sahibine not: Hakkını helal et abilerin gülü

"ŞAKA GİBİ"

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi." dedi.

Bu arada, şüphelinin iş yerine girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Muratpaşa, Helal, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız soyduğu işyerinin sahibine 'hakkını helal et abilerin gülü' diye not bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı - Son Dakika
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