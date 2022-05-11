Doğalgaz kablosu hırsızı bekçilere böyle yakalandı - Son Dakika

Doğalgaz kablosu hırsızı bekçilere böyle yakalandı

İZMİR İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir apartmanın doğalgaz kutusundan elektrik kabloları çalan bir şüpheli, bekçi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızın yakalanma anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 10 Mayıs gecesi saat 01.54 sıralarında Tepekule Mahallesi 2084/1 sokakta meydana geldi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, sokakta bulunan bir apartmanın doğalgaz kutusundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine sokağa gitti. Apartmanın doğalgaz kutusunu açarak elektrik kablolarını çalan şüpheli Z.D., bekçi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında yankeski ve doğalgaz kabloları ele geçirilirken, elinde ve bulunduğu yerde de elektrik kabloları ele geçirildi. Apartman sakinlerinin şikayetçi olması üzerine Z.D., gözaltına alınarak Bayraklı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yakalanma anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Z.D.'nin kabloları çaldığı esnada bekçiler tarafından suçüstü yakalanma anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kabloları çalan Z.D.'nin bir anda araçtan inerek kendisine yönelen bekçiler tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.