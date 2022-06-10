Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi

10.06.2022 10:09
Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi yakalanırken, şüphelinin çaldığı 20 bin liralık eşya ele geçirilerek sahibine geri verildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi yakalanırken, şüphelinin çaldığı 20 bin liralık eşya ele geçirilerek sahibine geri verildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu çalışmalarda, Tepebaşı Bölgesi'nde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı tespit edilen toplam 20 bin lira değerindeki 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet LCD televizyon, 1 adet kulaklık ve 1 adet bilgisayar çantası ele gerilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheli H.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız yakalandı, 20 bin liralık hırsızlık malzemesi sahibine teslim edildi - Son Dakika
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