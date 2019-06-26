Son Dakika Haberleri: Hırsıza ilginç çağrı: "Battaniyeyi getir gerisi helal olsun"
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Hırsıza ilginç çağrı: "Battaniyeyi getir gerisi helal olsun"

1 saat önce

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, gece arabasının camını kırarak hırsızlık yapan kişiye sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulunarak çocuğunun battaniyesini geri getirmesini, çaldığı diğer şeyleri ise helal ettiğini duyurdu.

Hırsıza ilginç çağrı:
Afyonkarahisar'da bir vatandaş, gece arabasının camını kırarak hırsızlık yapan kişiye sosyal medya hesabı üzerinde çağrıda bulunarak çocuğunun battaniyesini geri getirmesini, çaldığı diğer şeyleri ise helal ettiğini duyurdu.

Afyonkarahisar'da dün gece Mustafa Dağkuşu isimli bir vatandaşın aracına hırsız girdi. Arıcın camının kırılması suretiyle gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası araç sahibi Afyonkarahisar'da geniş bir üye kitlesi bulunan sosyal medya grubu üzerinden hırsıza ilginç bir çağrıda bulundu. Hırsızın diğer çaldığı eşyalarla birlikte götürdüğü çocuk battaniyesi geri isteyen araç sahibi sosyal medya hesabında "Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon cüzdan vardı bunlar önemli değil eğer alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi gerisi helal olsun" paylamışında bulundu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Afyon, 3. Sayfa
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