Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı

07.05.2022 17:12

Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandıİZMİR İzmir'in Çiğli ilçesinde, yeğeniyle birlikte hırsızın peşine düşen bir kişi, hırsıza kurşun yağdırırken, kurşunların isabet ettiği yeğeni hayatını kaybetti.

Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı

İZMİR İzmir'in Çiğli ilçesinde, yeğeniyle birlikte hırsızın peşine düşen bir kişi, hırsıza kurşun yağdırırken, kurşunların isabet ettiği yeğeni hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Sasalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ömer Öztarla ve amcası olan A.Ö, kendilerine ait arazilerindeki çiftlik evinden pulluklarını çaldığı öne sürülen E.K.'yi fark etti. Bunun üzerine E.K.'nin peşine düşen amca ve yeğen, 45 TA 0058 plakalı aracı Doğal Yaşam Parkı önünde durdurdu. Arbedede silahına davranan A.Ö., hırsızlık şüphelisi E.K.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan arbedede araya giren A.Ö.'nün yeğeni Ömer Öztarla, kafasına gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralandı. E.K. ise kolundan ve ayağından gelen kurşunlar sebebiyle ağır yaralanırken, olayı görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, A.Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Amcasının kurşunlarına yanlışlıkla hedef olan Ömer Öztarla, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen E.K. ise daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan amca A.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö.'nün ilk ifadesinde, hırsızlık şüphelisi E.K.'ye ateş ederken, yeğeninin araya girdiğini ve Ömer Öztarla'yı yanlışlıkla başından vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı
Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı
Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı
Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı

YORUMLAR
500
İzmir'de akıl almaz olay: Hırsızı vurmak isterken yeğen katili oldu İzmir'de akıl almaz olay: Hırsızı vurmak isterken yeğen katili oldu Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Jandarma, Sasalı, İzmir, Çiğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:50 Ali Koç kürsüye çıktığında ekranlara geldi! İşte Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı yeni arması
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
16:46 Gülşen yine bildiğimiz gibi! Konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir kıyafet tercih etti!
16:28 Dünyaca ünlü cinsel içerikli film yıldızından yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf: Zorla ilişkiye girdim
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 17:22:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement