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HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA - Son Dakika

HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA

06.07.2021 11:13
HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA, System.String[]

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de bir kadının çantasından telefon çaldığı iddia edilen kişi, kadının akrabaları tarafından yakalanarak önce dövüldü sonra otomobile bindirilmek istenince "beni polise teslim edin" diyerek yalvardı.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de bir kadının çantasından telefon çaldığı iddia edilen kişi, kadının akrabaları tarafından yakalanarak önce dövüldü sonra otomobile bindirilmek istenince "beni polise teslim edin" diyerek yalvardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kadının çantasından telefon çalan kişi, çaldığı telefonu satmak üzere Necip Fazıl Caddesi'ndeki telefoncu dükkanlarına girdi. O sırada telefonunun çalındığını fark eden kadın, durumu hemen akrabaları ile paylaştı. Kadının akrabaları çalınan telefonun satılacağını düşünerek Arnavutköy'deki telefon satan dükkanları tek tek dolaşmaya başladı. Şans eseri bir telefoncu dükkanında şüpheliyi gören kadının yakınları, satmaya çalıştığı telefonu aldıktan sonra hırsıza meydan dayağı attı. Daha sonra hırsızlık şüphelisini bir arabaya bindirmeye çalıştılar. Şüpheli kendisini yakalayanlara "beni polise teslim edin" diye yalvardı. Şüpheli olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülen şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------Hırsızlık şüphelisinin polis aracına bindirilişi

-Hırsızlık şüphelisinin darp edildiği anlar (cep telefonu görüntüsü)


Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI KAMERADA - Son Dakika


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