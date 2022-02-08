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HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ - Son Dakika

HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ

08.02.2022 10:26

Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Antalya'da girdiği iş yerinde kahvaltı yapıp, banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı. Şüphelinin iş yerine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Çatı katından Hakan Düzgünkaya'ya ait iş yerine giren hırsızlık şüphelisi, önce kahvaltı yaptı. Ardından banyo ve mutfaktaki su bataryaları ile muslukları çalan şüpheli, su ısıtıcısı ve yemek yapmakta kullanılan elektrikli tencereyi aldı. Bunları bir poşete koyan şüpheli, bir çalışana ait montu da üzerine giydi. Şüpheli iş yerinden çıkmadan önce, 'Patron abi kusura bakma. Ofisine gizli girdim, çok açım. Muslukları ve dolaptan birkaç eşya aldım. Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı.

Hırsızlığı sabah iş yerine gelen çalışan fark edip, polise bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızın kendisine bıraktığı notu görünce şaşırdığını belirten Hakan Düzgünkaya, "Önce şaka yapılıyor sandım. Gerçeği öğrenince şok oldum. Keşke hırsızlık yapmadan gelip, istese verirdim. Bir de bana not bırakıp, helallik istemiş. Şaka gibi" dedi.

Bu arada, şüphelinin iş yerine girip çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ
HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ
HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ

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Muratpaşa, Antalya, Helal, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZDAN İŞ YERİ SAHİBİNE NOT: HAKKINI HELAL ET ABİLERİN GÜLÜ - Son Dakika


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