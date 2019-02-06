Son Dakika Haberleri: Hırsızı Ayak İzi Ele Verdi

Hırsızı Ayak İzi Ele Verdi

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki HES şantiyesinde akü hırsızlığıyla ilgili olay yerinde bulunan ayak izlerinden tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızı Ayak İzi Ele Verdi, System.String[]
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki HES şantiyesinde akü hırsızlığıyla ilgili olay yerinde bulunan ayak izlerinden tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çengel Mahallesi'nde faaliyet gösteren HES şantiyesinde üç akü çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan bir araca ait kırık ön tampon parçası üzerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin, tampon parçasının hırsızlık şüphelisinin kaçarken kullandığı araca ait olduğunu değerlendirmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ayakkabı izi tespit edildi.

Ayakkabı izi üzerinden derinleştirilen inceleme sonucu, B.K. gözaltına alındı.

Araştırma sonucu, kırık tampon parçasının B.K'nın kullandığı araca, ayakalikabı izinin de şüphelinin giydiği ayakkabıyla ait olduğu tespit edilerek, ayakkabı delil olarak muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Jandarma, Geyve, Sakarya, HES, 3. Sayfa
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