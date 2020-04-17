Hırsızı ayakkabısı ele verdi - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde iki kafeteryayı soyan hırsızı ayakkabısı ele verdi.



İlçedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıyı ayakkabısından tespit etti. Fiziki takibe alınan zanlı Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokaktaki evinde kıskıvrak yakalandı. Girdiği kafeteryalardan bilgisayar kasası, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve plazma televizyon çalan U.V. (27), polisin üç günlük sıkı takibi sonrasında yaşadığı ikametinde çaldığı malzemeler ile birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık zanlısı emniyete götürüldü. - BURSA