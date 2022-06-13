Hırsızı bacağındaki dövme yakalattı, hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Hırsızı bacağındaki dövme yakalattı, hırsızlık anı kamerada

13.06.2022 22:25
Hırsızı bacağındaki dövme yakalattı, hırsızlık anı kamerada

Kağıthane'de bir rezidanstan İran uyruklu bir işadamına ait 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsızı, bacağında bulunan dövme yakalattı.

Kağıthane'de bir rezidanstan İran uyruklu bir işadamına ait 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsızı, bacağında bulunan dövme yakalattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Haziran günü Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansı gözüne kestiren hırsızlar harekete geçerek güvenlik görevlisini oylamaya başladı. Bu sırada elini kolunu sallayarak binaya giriş yapan kadın hırsız, İran uyruklu iş adamı Muhammed H.F. isimli şahsa ait eve girdi. Bir süre evde arama yapan kadın hırsız, evden toplamda 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalarak kaçtı.

Bacağındaki dövme hırsızı yakalattı

Evine gelen Muhammed H.F. evinin soyulduğunu anlayınca durumu polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, rezidansın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede polis ekipleri hırsızın bacağındaki dövmeden yola çıktı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde hırsızın emniyette 22 adet suç kaydı bulunan H.M. ile H.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Hırsızlık anı kamerada

Ekiplerin yaptığı çalışmaların neticesinde hırsızlar H.M. ve H.A. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin rezidansa gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı, daha sonra ise kadının içeriye giriş yaptığı, sonrasında ise kadının yine buradan elinde eşyalarla çıktığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kağıthane, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızı bacağındaki dövme yakalattı, hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

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