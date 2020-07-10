Hırsızı fark etti ama çok geç kaldı - Son Dakika

Hırsızı fark etti ama çok geç kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gündüz vakti müşteri gibi girdiği bakkaldan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Yunus Emre mahallesinde bir bakkal dükkanında meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi müşteri gibi geldiği bakkala dükkan sahibinin bir başka müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek içeri girdi.

Dükkana giren şüpheli etrafını kontrol ettikten sonra kasada bulunan cep telefonu elleriyle koymuş gibi bularak cebine soktu. Etrafını son kez kontrol eden şüpheli daha sonra hiç bir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Bu anlarda ise dükkan sahibi durumdan şüphelenerek bir süre şahsı gözleriyle takip edip dükkandan içeri girdi ve bir içeriyi kontrol etti. Cep telefonun çalındığını farkeden dükkan sahibi, ihbar üzerine hırsızlığın yaşandığı bakkala gelen polisler güvenlik kameralarına yakalan hırsızın kimliğini belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli yapılan çalışmaya gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.